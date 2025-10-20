پخش زنده
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قم در جلسه محله ارتقاء دهنده سلامت از فعالیت ۲۸ مرکز خدمات جامع سلامت شهری در نقاط مختلف شهر قم در این طرح خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیامک محبی امروز در حاشیه جلسه محله ارتقاء دهنده سلامت که با حضور مسئولان دستگاههای موثر در حوزه سلامت و معتمدین محله ضیاءآباد در مسجد نبی الزهرا برگزار شد گفت: با فعالیت ۲۸ مرکز خدمات جامع سلامت شهری در نقاط مختلف شهر قم، هر ۲۸ مرکز جز اولویتهای طرح محل ارتقاء دهنده سلامت هستند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قم آگاهی بخشی و توانمندسازی جامعه با همراهی معتمدان محلی و دستگاههای مرتبط با حوزه سلامت را از اهداف طرح محله ارتقاء دهنده سلامت برشمرد.