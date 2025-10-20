جمعی از اهالی روستای قهساره برای بهسازی کوچه پس کوچه قدیمی این روستا دست به کار شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان این روستاییان با تشکیل گروه جهادی علاوه بر لایروبی جوی‌های اصلی روستا برای بهسازی و پاک سازی بافت قدیمی آستین همت بالا زدند.

این لایروبی باعث افزایش جریان آب و بهبود آبرسانی و افزایش بازدهی محصولات در باغات روستا می‌شود.

این جهادگران روستایی پیش از این اقدام به پاک سازی طبیعتِ روستا کردند.

روستای تاریخی قهساره با آب و هوای سرد کوهستانی در فاصله ۹۵ کیلومتری اصفهان و ۴۵ کیلومتری اردستان قرار دارد.