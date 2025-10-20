به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل ارتباطات و فن آوری اطلاعات خوزستان گفت:در استان خوزستان بیش از ۲ هزار و ۲۲۸ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان وجود دارد.

مهدی شه نظری پور افزود : براساس آماری که انجام شده ۸۴۵ روستا از مجموع ۲ هزار و ۲۲۸ روستای بالای خانوار استان متصل به شبکه ملی اطلاعات نشده‌اند که برنامه ریزی برای اتصال آنها به این شبکه در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: از مجموع ۸۴۵ روستا تاکنون ۴۳۲ روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند که ۱۶۰ روستا در طول یک سال گذشته و از آغاز دولت چهاردهم بوده است.

شه نظری پور خاطر نشان کرد: تا پایان امسال نیز ۱۵۰ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهند شد و در تلاش هستیم تا پایان برنامه هفتم توسعه تمامی مناطق روستایی بالای ۲۰ خانوار استان زیر پوشش این شبکه قرار گیرند.