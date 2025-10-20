وداع با فرمانده ارتش یمن

یمنی ها امروز بار دیگر نشان دادند که با شهادت یک فرمانده ، راه او و مقاومت در برابر متجاوز ، از مسیرش خارج نخواهد شد . این پیام مردم یمن در مراسم وداع با فرمانده ارتش این کشور بود که با حضور گسترده یمنی ها برگزار شد.