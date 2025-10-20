وداع با فرمانده ارتش یمن
یمنی ها امروز بار دیگر نشان دادند که با شهادت یک فرمانده ، راه او و مقاومت در برابر متجاوز ، از مسیرش خارج نخواهد شد . این پیام مردم یمن در مراسم وداع با فرمانده ارتش این کشور بود که با حضور گسترده یمنی ها برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
صنعا تاکنون چنین تشییع باشکوهی را ندیده بود. یمنی ها از استان های مختلف آمدند تا با سپهبد محمد عبدالکریم الغُماری فرمانده ارتش یمن معروف به "سید هاشم" وداع کنند. او به همراه فرزندش "حسین" و تعدادی از همراهانش در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. این شهدا امروز بر روی دستان مردم اندوهگین یمن تشییع شدند.
سرتیپ عبد الرزاق المؤید از فرماندهان ارتش یمن می گوید : موضع یمن با این جنایات تغییر نمی کند. دلیل من این است که فرمانده بزرگ ما الغماری، شاگردان زیادی تربیت کرده و آنها امروز تحت رهبری سید عبدالملک بدرالدین به کار خود ادامه می دهند. ما همه گوش به فرمان ایشان هستیم و راهبردها و برنامه هایش را اجرا می کنیم.
الغماری برای یمنی ها فقط یک نظامی یا یک فرمانده نبود بلکه او طراح پیشرفت های نظامی و قدرت این کشور بود. او از همان سال های جوانی و در دهه سوم عمر خود در استان صعده در مسیر قرآن و در راه جهاد بدون هیچ تجربه ای فعالیت خود را آغاز کرد و اقداماتی انجام داد که ژنرال های بزرگ جنگ از انجام انها ناتوان بودند. او در دفاع از انقلاب یمن ، ایستادگی در برابر متجاوزان و حمایت از غزه ، فراتر از تصورات و انتظارات ظاهر شد.
ایوب ادریس روزنامه نگار یمنی گفت : شهید الغماری، پیروزی آفرین بود. او مایه افتخار یمنی ها بود. او برای ما فرمانده طوفان الاقصی بود. شهید الغماری فرمانده همه رزمندگان، الگوی انقلابیون و الهام بخش صابران بود. امروز در حالی با او خداحافظی می کنیم که قهرمان مبارزه و ایستادگی و حمایت از غزه و فلسطین بود.
"سید هاشم" به افتخار آفرینی و فتح و ظفر مشهور بود. هیچگاه دیده نشد که در نبرد با دشمن شکست بخورد. او فقط فرمانده نیروهای مسلح نبود بلکه صنایع نظامی یمن را با وجود محاصره پیش برد و به خودکفایی رساند تا جایی که تحت فرماندهی او موشک های یمنی به تل آویو و اقیانوس هند و باب المندب و دورتر از آن رسید. همین سیره و زندگی او بود که باعث شد تا امروز یمنی ها با دل های سوخته و داغدار از او یاد کنند.