نمایشگاه ایران و افغانستان گامی بلند برای توازن تجاری
اولین نمایشگاه ایران و افغانستان گامی بلند در مسیر تعاملات اقتصادی و توازن تجاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: این نمایشگاه، میزبان بیش از ۴۰۰ سرمایه گذار از دو کشور است.
جعفری افزود: آنچه این نمایشگاه را متمایز میکند، حضور هیئتهای تجاری افغانستانی است که برای اولین بار وارد کشور ایران میشدند؛ افغانستان که تجارت عمده خود را با ایران، پاکستان و هند انجام میدهد، اخیراً بهدلیل برخی ناملایمات مرزی با پاکستان، شاهد تغییر مسیر تجاری ولایات شرقی خود بوده است؛ در همین راستا، تجار ولایاتی، چون جلالآباد و ننگرهار که هممرز با پاکستان هستند، تجارت خود را از طریق مرزهای استان خراسان جنوبی آغاز کردهاند و تیمهای تجاری از هشت ولایت، از جمله قندهار که پیش از این صرفاً از طریق سیستان و بلوچستان با ایران مراوده داشت، در این نمایشگاه حضور یافتند.
وی گفت: در حاشیه این نمایشگاه، میزهای موفق *B۲B* (تجارت با تجارت) برگزار شد که نتایج ملموسی بهدنبال داشت؛ بهطور مثال، در جلساتی که با جهاد دانشگاهی برگزار شد، نمایندگان برخی ولایات خواستار اعزام تیم تخصصی در ماه آینده به افغانستان برای همکاری در زمینههای معدن، گیاهان دارویی و انتقال جنین شدند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گفت: افغانستان همچنین خواستار دریافت دانش فنی از ایران است تا از وضعیت خامفروشی خارج شده و به سمت فرآوری و تولید حرکت کند؛ ایران میتواند با انتقال دانش فنی لازم، زیرساختهای تولید و کارآفرینی در افغانستان را تقویت نماید.
جعفری افزود: تجار افغانستانی در این نمایشگاه بر لزوم برقراری توازن بین صادرات و واردات دو کشور تأکید کردند؛ افغانستان دارای کالاهای صادراتی باکیفیتی است که حتی به اروپا صادر میشوند، مانند خشکبار و حبوبات، اما ایران در پذیرش این کالاها محدودیتهایی دارد؛ بهعنوان نمونه، حبوبات افغانستانی در مرز با قیمت ۱۹۰ تومان (برای هر کیلوگرم) عرضه میشد، در حالی که قیمت داخلی ایران ۴۰۰ تومان بود. برنامهریزی شده است تا با استفاده از ظرفیتهای مرزنشینان و طرحهای کولبری امکان ورود این محصولات با قیمت ارزانتر برای مردم استان فراهم شود. این اقدام، پتانسیل تأمین بخشی از حبوبات کشور از طریق استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان را تقویت میکند.