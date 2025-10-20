پخش زنده
هنرمندی در رامسر با خلق فرشی با تراکم ۳۸۰ رج در هفت سانتیمتر، یکی از ریزبافترین فرش های جهان را به نام خود ثبت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نواب نظامیدوست، هنرمند خلاق در رامسر، با خلق "فرش هفتخان رستم" یکی از ریزبافترین فرش های جهان را به نام خود به ثبت رساند. این اثر استثنایی با تراکم ۳۸۰ رج در هفت سانتیمتر، در ابعاد ۲۳ در ۲۸ سانتیمتر از تکلای پیله ابریشم دستریس بافته شده و تنها ۳۵ گرم وزن دارد.
فرش هفتخان رستم که طرح آن از نبرد افسانهای رستم و دیو سفید در شاهنامه فردوسی الهام گرفته، به مدت چهار سال بافت شده و ارزشی معادل هزار برابر طلا دارد.
خانواده نظامیدوست میراثدار هنر فرشبافی اصیل ایرانی هستند و بیش از دو و نیم قرن است که این هنر فاخر را حفظ و گسترش دادهاند. نواب نظامیدوست، فرزند استاد حسن نظامیدوست، حدود ۲۰ سال است که در این حرفه فعالیت میکند و ادامهدهنده راه پدری است.
این فرش نفیس نه تنها نشاندهنده مهارت بینظیر هنرمند مازندرانی است، بلکه گواهی بر غنای فرهنگی و هنری استان مازندران و عشق هنرمندان این دیار به ادبیات کهن فارسی است. فرش هفتخان رستم نماد تلفیق هنر اصیل ایرانی با طبیعت بکر شمال کشور محسوب میشود.