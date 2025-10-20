پخش زنده
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم از برگزاری راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان امسال، با شعار محوری متحد و استوار مقابل استکبار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن ذاکری در جلسه ستاد بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان در اداره کل آموزش و پرورش با اشاره به نامگذاری راهپیمایی ۱۳ آبان به مناسبت سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به نام روز ملی مبارزه با استکبارستیزی و روز دانش آموز گفت: امسال همچون سالهای گذشته، این راهپیمایی همزمان با سراسر کشور در قم برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم افزود: این راهپیمایی با حضور دانش آموزان و مردم بصیر قم ساعت ۹ صبح روز سهشنبه ۱۳ آبان ماه از میدان جانبازان آغاز میشود.
وی با بیان اینکه حرکت دانش آموزان و مردم بصیر ولایتمدار قم به سمت خیابان شهدا و با شعار مرگ بر آمریکا تا حرم مطهر ادامه خواهد داشت گفت: دانشجویان هم با تجمع مقابل منزل امام خمینی (ره) در میدان روح الله بعد از تجدید پیمان با آرمانهای معمار کبیر انقلاب به سمت حرم مطهر حرکت خواهند کرد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان با اشاره به همزمان بودن راهپیمایی سیزدهم آبان امسال با سالروز شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س) افزود: این راهپیمایی از ابتدای خیابان ارم در قالب دسته عزاداری بانوی دو عالم تا حرم مطهر کریمه اهل بیت ادامه خواهد داشت.
مدیرکل آموزش و پرورش استان هم در این جلسه با دعوت از دانش آموزان برای شرکت در این راهپیمایی بزرگ گفت: ۱۳ آبان باید به گفتمان دانش آموزی و استکبار ستیزی در مدارس تبدیل شود.
محمدجواد محمدی سعید، تربیت و تعمق باورهای دینی دانش آموزان را راهکار شکست توطئههای دشمنان قسم خورده ایران اسلامی دانست.