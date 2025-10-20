لزوم توجه به کشت گیاهان خاص و افزایش بهره‌وری کشاورزی در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،«غلامحسین مظفری» در دیدار با گروه اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، با تأکید بر نقش دانشگاه در توسعه علمی و اقتصادی استان گفت: اگر نگاه و مسیر خود را اصلاح کنیم و از ظرفیت‌ها به‌درستی استفاده کنیم، می‌توان کار‌های بزرگی انجام داد. امروز بیش از هر زمان دیگری به دانشگاه نیاز داریم.

وی با اشاره به سهم خراسان رضوی در تولیدات بخش کشاورزی گفت: جمعیت استان حدود ۸ درصد جمعیت کشور است، اما تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی خراسان رضوی ۱۱ درصد کل کشور را شامل می‌شود. که این نشان می‌دهد که ظرفیت‌های کشاورزی استان بسیار فراتر از میانگین ملی است.

مظفری افزود : اقتصاد واقعی به‌معنای انتقال بی‌رویه آب از دریا یا حفر بی‌اندازه چاه‌ها نیست، بلکه باید با تغییر نگرش، به سمت کشت گیاهان خاص و افزایش بهره‌وری حرکت کنیم؛ اقدامی که در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد جریان دارد.

وی گفت: در بخش اقتصادی، ۹۰ درصد فعالیت‌ها در اختیار بخش خصوصی است؛ ظرفیتی که در سایر نقاط کشور مشابه ندارد. این ویژگی باعث شده تا استان خراسان رضوی در عمل به الگویی از تعامل دولت، دانشگاه و بخش خصوصی تبدیل شود.

مظفری گفت: برای بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان به‌صورت منظم و فعال تشکیل می‌شود. در کنار آن، «یک‌شنبه‌های اقتصادی» هر هفته با حضور مدیران، کارآفرینان و نمایندگان اتاق بازرگانی برگزار می‌گردد تا تصمیم‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای بر پایه هم‌اندیشی و تجربه جمعی اتخاذ شود.

وی تصریح کرد: نتیجه همین فضای گفت‌و‌گو و همکاری نزدیک، رشد سریع شاخص‌های اقتصادی و ارتقای رتبه خراسان رضوی از جایگاه بیست‌ودوم به رتبه نخست کشور در شاخص پایش محیط کسب‌وکار بوده است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به عملکرد صادراتی استان خاطرنشان کرد: با وجود کاهش ۶ درصدی ارزش و ۵ درصدی وزن صادرات کشور در شش‌ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل، خراسان رضوی در همین بازه زمانی افزایش ۳۴ درصدی از نظر ارزش و ۳۲ درصدی از نظر وزن صادرات را تجربه کرده است.

این دستاورد حاصل هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است و نشان می‌دهد استان خراسان رضوی نه‌تنها در خودکفایی اقتصادی، بلکه در ایفای نقش ملی در توسعه صادرات نیز پیشتاز است.

همچنین در این نشست اعضای گروه اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به بیان دغدغه‌ها و مشکلات خود از جمله مالکیت مزرعه ۲۰۰ هکتاری و واگذار شدن مرکز تحقیقات این دانشکده به بخش غیر دانشگاهی پرداختند.