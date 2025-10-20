پخش زنده
معاون محیطزیست دریایی و تالابها، «حفاظت و بازسازی اکوسیستمهای آبی» را بهعنوان یکی از مهمترین برنامههای دوره هفتم این معاونت برشمرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ احمدرضا لاهیجانزاده، در دومین روز گردهمایی سالیانه ۱۴۰۴ مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، با اشاره به اینکه در این برنامهها، نوع فرآیندها و پهنههای زیست محیطی بهصورت دقیق تعیین خواهد شد، افزود: بازنگری و تدوین قوانین و دستورالعملهای مرتبط و اجرای پروژههای مشترک تحقیقاتی با کشورهای همسایه از محورهای اصلی این طرحهاست.
لاهیجانزاده همچنین توجه به پدیده پسروی آب دریای خزر، چالشهای آبهای داخلی و بهرهگیری از گونههای بومی در صنعت آبزیپروری را از دیگر اولویتهای کاری معاونت دریایی برشمرد.
وی با تأکید بر اینکه تحقیقات نقش سیاستگذار و هدایتگر در اجرای برنامههای دریایی دارد، گفت: موضوع آلودگیهای نفتی در دریا و ارائه راهکارهای مؤثر برای پایش مستمر آن در دستور کار جدی این معاونت قرار دارد.
معاون محیطزیست دریایی و تالابها در پایان، با اشاره به اهمیت سواحل مکران، افزود: سواحل مکران از ظرفیتهای ارزشمند کشور در توسعه پایدار دریایی و حفاظت از منابع طبیعی برخوردار است و نیازمند برنامهریزی ویژه و نگاه بلندمدت در حوزه محیطزیست دریایی است.