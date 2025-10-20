به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سید شمس اله موسوی گفت: طرح ارتقاء امنیت محله محور پس از هماهنگی قضائی در مناطق آلوده این شهرستان به مرحله اجرا در آمد.

وی افزود: ماموران پلیس با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی ۲۱ سارق، ۲۱ نفر محکوم متواری، ۲ نفر ارازل اوباش و یک نفر مالخر را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک با اشاره به اینکه سارقان در تحقیقات پلیس به ۳۳ فقره انواع سرقت اعتراف کردند، ادامه داد: در این راستا ۲ قبضه سلاح جنگی و شکاری غیرمجاز کشف و ۳۰ دستگاه خودرو و ۳۰ دستگاه موتورسیکلت مزاحم و یا متخلف توقیف و روانه پارکینگ شدند.