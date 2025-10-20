پخش زنده
امروز: -
تیم فوتبال پرسپولیس حاجی خوش مهاباد فردا میزبان پاس ارومیه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ هفته هجدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر آذربایجانغربی فردا با برگزاری یک دیدار در ورزشگاه آزادی مهاباد پیگیری میشود.
در ادامه این رقابتها تیم پرسپولیس حاجی خوش مهاباد فردا از ساعت ۱۵ در ورزشگاه آزادی این شهر با پاس ارومیه دیدار میکند.
تیم شهرداری گوگ تپه دیگر نماینده مهاباد هم در شاهیندژ میهمان تیم شهدای این شهر خواهد بود.
تیم شهرداری گوگ تپه با ۲۷ امتیاز در جایگاه چهارم و حاجی خوش هم با ۲۴ امتیاز در رده هفتم جدول رده بندی این رقابتها قرار دارد.