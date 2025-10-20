رئیس مجلس گفت: تکمیل پروژه‌های متروی حومه تهران لزوما به فاینانس نیاز ندارد، بلکه با توجه به تردد روزانه ۳ میلیون نفر و درآمد اقتصادی که این طرح دارد، بخش خصوصی هم می‌تواند آن را اجرا کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست مجمع نمایندگان استان تهران که امروز (دوشنبه، ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۴) در محل کمیسیون تلفیق مجلس برگزار شد، موضوع بهداشت، آب، آموزش، حمل و نقل به ویژه در حوزه ریلی شهری و حومه را از مهم‌ترین چالش‌های استان تهران نام برد و با اشاره به تاکید برخی نمایندگان استان تهران به لزوم تکمیل پروژه‌های متروی حومه تهران، گفت: تکمیل پروژه‌های متروی حومه تهران لزوما به فاینانس نیاز ندارد بلکه بخش خصوصی هم می‌تواند با ورود به این پروژه و سرمایه گذاری در آن، آن را اجرا کند و در زمان معقول و به‌صرفه به سود اقتصادی برسد.

آقای قالیباف در ادامه با اشاره به طرحی که در حال بررسی در مرکز پژوهش‌های مجلس است تا «حومه» به تهران اضافه شود، اظهار کرد: امروز شاهد تردد روزانه ۳ میلیون نفر هستیم که از حومه به شهر تهران وارد و خارج می‌شوند و می‌توانند برای بخش خصوصی شاخص مهم سودآوری باشد، اما پیش از آن باید حومه تهران جزو تهران قرار گیرد تا مشکل احداث مترو و ادامه آن از شهر تهران به استان و حومه برطرف شود.

روند اصلاح بافت فرسوده شهری در تهران ادامه یابد

آقای قالیباف در ادامه با تاکید بر اینکه موضوع حریم تهران باید پیگیری و تعیین تکلیف شود، با اشاره به اهمیت اصلاح بافت فرسوده بیان کرد: بافت فرسوده تهران باید با نگاه دقیق به ساکنان این بخش که اغلب از قشر مستضعف هستند و آسیب‌های اجتماعی نیز در این مناطق بیشتر به چشم می‌خورد، پیگیری شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران: اولویت نمایندگان پیگیری اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام با ۸۰ درصد پیشرفت است

سیدعلی یزدی خواه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از عملکرد مجمع نمایندگان استان تهران پرداخت و گفت: نمایندگان تهران برای رسیدگی به مشکلات استان تهران و به ویژه شهر تهران در قالب کارگروه‌هایی تقسیم بندی شده‌اند تا موضوعات تمام مناطق مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اولویت قرار دادن پیگیری تکمیل پروژه‌هایی که ۸۰ درصد آن انجام شده است، گفت: از موضوعات مهمی که در دستور کار مجمع نمایندگان استان تهران بود، موضوع قطعی‌های مکرر برق، آب و گاز بود همچنین مسائل مربوط به حوزه حریم تهران را نیز پیگیری کردیم.

وی در ادامه سهم تهران از بودجه عمرانی کشور را ۱.۴ عنوان کرد که برای افزایش آن پیگیری‌های لازم صورت گرفته است و گفت: کارگروه‌های ویژه‌ای در مجمع نمایندگان استان تهران در دوران جنگ ۱۲ روزه تشکیل شد تا مسائل مردم مربوط به جنگ از حین آن تا بعد از آن پیگیری شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران همچنین گزارشی از پیگیری‌های انجام شده برای حل مشکل آب، ساماندهی بافت‌های فرسوده، وضعیت اتباع، احداث و تکمیل پروژه‌های مترو به ویژه در حومه تهران، معضلات پسماند و فاضلاب و آلودگی هوا و اصلاح و مدیریت مصرف ارائه کرد.

تأکید اعضای مجمع نمایندگان استان تهران بر تعیین تکلیف پروژه‌های مترو حومه تهران

سایر اعضای مجمع نمایندگان استان تهران نیز در این جلسه ضمن اینکه تهران را نماد و ویترین کشور دانستند، بر ضرورت تعیین سازوکار مشخص برای انضباط بخشی به حوزه حمل و نقل در تهران تأکید کردند و خواستار پیگیری احداث و تکمیل پروژه‌های مترو حومه تهران شدند. همچنین نمایندگان خواستار رسیدگی ویژه به معیشت اهالی مناطق محروم استان شدند که اغلب با بی توجهی رو‌به‌رو می‌شود.

نمایندگان تهران همچنین خواستار ساماندهی وضعیت ترافیک، حمل و نقل و هوای پاک شدند و تأکید کردند مسئولان سازمان‌های ذیربط باید به وظایف خود در این خصوص عمل کنند.