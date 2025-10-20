عملیات اجرایی طرح تعریض جاده دسترسی به سدشهدای بهبهان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نماینده مردم بهبهان و آغاجاری در مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح با هدف توسعه گردشگری و دسترسی آسان شهروندان به حاشیه رودخانه مارون انجام شده است.

محمد طلامظلومی افزود: برای اجرای این طرح که به طول ۵ کیلومتر صورت گرفته است مسیر دسترسی به سد شهدای بهبهان تعریض، بهسازی و آسفالت شده است.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرح ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار از محل مسئولیت‌های اجتماعی شرکت نفت و گاز گچساران هزینه شده است.