نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: امروز بسیاری از ملت ها از خاورمیانه و خارج از آن به جریان مقاومت می‌پیوندند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی در دیدار با مدیران جامعة المصطفی العالمیة خراسان گفت: دشمن امروز به‌جایی رسیده است که می‌خواهد تصویر مشکلات داخلی ما را در دنیا بزرگ‌نمایی کند تا جلوی توسعه انقلاب و مقاومت را بگیرد.

آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی افزود: در سال‌هایی که از پیروزی انقلاب می‌گذرد با توسعه انقلاب توانستیم حلقه مقاومت را پیش ببریم و امروز مسأله مقاومت در حوزه ایران، عراق، سوریه نیست بلکه بسیاری از ملت‌ها از خاورمیانه و خارج از آن به جریان مقاومت می‌پیوندند.

او با بیان اینکه مقاومت روز به روز در حال گسترش است، افزود: در جریان بصیرت افزایی، جامعه المصطفی العالمیه ظرفیت خوبی برای انقلاب دارد و می‌تواند عامل توسعه بصیرت افزایی شود ضمن آنکه باید مسائل روز کشور را نیز برای این افراد تبیین کنید.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی گفت: جامعة المصطفی و حوزه علمیه در مشهد با جریان‌های اجتماعی و بدنه جامعه در ارتباط هستند، این ارتباط باعث می‌شود که با چالش‌ها و مشکلات روز جامعه آشنا باشند و در این راستا اگر درک درستی از ظرفیت‌های انقلاب و ارزش‌های آن نداشته باشند، با توجه به تبلیغات دشمن دچار سردرگمی‌شوند و نمی‌توانند به‌خوبی وظایف تبلیغی خود را در راستای توسعه انقلاب و مقاومت انجام دهند.

آیت‌الله علم‌الهدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تاریخ به ما نشان داده است که هرجا ادبیات و زبان فارسی توسعه پیداکرده به همان میزان مذهب شیعه نیز رشد داشته است از اینرو ما اگر بخواهیم فرهنگ شیعه را ترویج کنیم باید زبان و ادبیات فارسی را گسترش دهیم.