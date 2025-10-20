پخش زنده
طبق اعلام وزارت بهداشت لبنان، از زمان برقراری آتشبس سال گذشته در این کشور بیش از ۲۷۰ نفر بر اثر تجاوزهای رژیم صهیونیستی و نقضهای مکرر آتش بس از سوی اسرائیل به شهادت رسیدند.
به گزارش خبرگزاری صدوسیما، وزارت بهداشت لبنان گزارش داده است که از زمان آتشبس، بیش از ۲۷۰ نفر بر اثر تجاوزهای اسرائیل شهید و حدود ۸۵۰ نفر زخمی شدهاند.
ثمین الخیطان، سخنگوی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل به رسانهها گفت که تا ۹ اکتبر (۱۷ مهر)، ۱۰۷ نفر از شهدا، غیرنظامی یا غیرمبارز بودهاند.
کندیس آردیل، سخنگوی یونیفیل گفت که از ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ (۷ آذر ۱۴۰۳) تا نیمه اکتبر امسال (مهر ماه)، شلیک حدود ۹۵۰ پرتابه اسرائیل به لبنان و ۱۰۰ حمله هوایی تل آویو را شناسایی کرده است. در همین مدت، ۲۱ پرتابه از لبنان به سمت سرزمینهای اشغالی شلیک شده درحالی که حزبالله مسئولیت یک حمله را بر عهده گرفته است.
رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش بس در لبنان امروز دوشنبه نیز دو منطقه المحمودیه و الجرمق واقع در جنوب این کشور را در دو مرحله هدف حمله هوایی قرار داد.
در پی این حملات، بخشهایی از جنگلهای اطراف الجرمق هدف قرار گرفت که موجب آتشسوزی گستردهای در منطقه شد.