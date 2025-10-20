هفتمین المپیاد استعدادهای برتر هندبال دختران کشور با برتری هندبالیستهای تهرانی در یاسوج پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نماینده فدراسیون هندبال کشور گفت: در هفتمین المپیاد استعدادهای برتر هندبال دختران کشور با حضور سی تیم از سراسر کشور به مدت ۶ روز به میزبانی شهر یاسوج برگزار شد. رقیه امیری با بیان اینکه مسابقات استعدادهای برتر که هر ساله برگزار میشود، افزود: در این رقابتها از بین سی تیم، تیمهای تهران یزد و البرز مقامهای اول تا سوم را کسب کردند. وی با بیان اینگه در این رقابتها بیش از ۴۰۰ ورزشکار حضور داشتند اضافه کرد از این تعداد حدود شصت نفر از تیمهای مختلف توسط استعدادیابهای فدراسیون به عنوان استعداد برتر انتخاب و به اردوهای تیم ملی دعوت شدند.