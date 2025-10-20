پخش زنده
۶۰ واحد تولیدی راکد در ستاد اقتصاد مقاومتی استان خوزستان تعیین تکلیف میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون قضایی دادگستری خوزستان در جلسه پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری خوزستان گفت: مقرر شد لیست ۶۰ واحد تولیدی راکد توسط شهرکهای صنعتی استان ارائه شود تا با طرح در این ستاد برای تعیین تکلیف این مجموعهها از طریق تامین اعتبار لازم جهت رفع مشکلات و احیای آنها، چارهاندیشی شود.
عیسی پورسلیمی افزود: در این نشست به ۱۱ موضوع از جمله جاده دسترسی به شهرکهای صنعتی شماره ۳ و ۵ اهواز، مشکلات گروه صنعتی بهینهسازی تداوم انرژی، راهاندازی یک کارخانه آرد در دشت آزادگان، شهرک انرژی امیدیه، تعاونی فلاح دشت آزادگان، کارخانه قند کله و شکسته و شکر سفید باران، شرکت شیر پاستوریزه قلعه تل بختیاری، شرکت جلگه دز، یک شرکت گردشگری در شوشتر و یک واحد قالیبافی در مسجدسلیمان رسیدگی شد.
وی ادامه داد: در این ستاد رفع مشکلات با همکاری سایر دستگاهها میسر میشود به طور مثال در خصوص کارخانه آرد دشت آزادگان، باتوجه به خرید دستگاه توسط سرمایهگذار که نیازمند تامین زمین مناسب بود و نیز باتوجه به راکد بودن یک شرکت دیگر در شهرکهای صنعتی این شهرستان، مقرر شد تا این دو واحد تولیدی به صورت اشتراکی کار را آغاز کنند.
معاون قضایی دادگستری خوزستان بیان کرد: همچنین در خصوص واحد قالیبافی راضیه حیدری در مسجدسلیمان، اختصاص یک میلیارد تومان بودجه از سوی سازمان صمت و از محل سفر ریاست جمهوری به تصویب رسید.