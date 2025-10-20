به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش‌و پرورش در این همایش گفت: اگر تربیت به معنای واقعی در مدارس محقق شود، جامعه از آسیب‌های اجتماعی مصون خواهد ماند.

سمیه ابراهیمی از غربالگری صددرصدی دانش‌آموزان تا پایان سال خبر داد و افزود: با همکاری مدارس و مشاوران، امسال تمام دانش‌آموزان کشور تحت پوشش غربالگری روانی و اجتماعی قرار خواهند گرفت.