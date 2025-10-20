به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،حجت‌الاسلام والمسلمین علیمرادی نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در نشست تخصصی تبیین آموزه‌های اسلام در جمع مدیران و معاونان جهاد کشاورزی گفت: کشاورزی یکی از ارکان اصلی قوام ملت‌هاست و مدیران و کارشناسان باید برای دانش محور کردن این بخش تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه ملتی که امنیت غذایی نداشته باشد، ملتِ مستقلی نیست، افزود: در حوزه کشاورزی باید با بهره‌مندی از متخصصان در مصرف آب صرفه جویی شود.