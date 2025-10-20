پخش زنده
نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری:مدیران و کارشناسان باید برای دانش محور کردن بخش کشاورزی تلاش کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،حجتالاسلام والمسلمین علیمرادی نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در نشست تخصصی تبیین آموزههای اسلام در جمع مدیران و معاونان جهاد کشاورزی گفت: کشاورزی یکی از ارکان اصلی قوام ملتهاست و مدیران و کارشناسان باید برای دانش محور کردن این بخش تلاش کنند.
وی با اشاره به اینکه ملتی که امنیت غذایی نداشته باشد، ملتِ مستقلی نیست، افزود: در حوزه کشاورزی باید با بهرهمندی از متخصصان در مصرف آب صرفه جویی شود.