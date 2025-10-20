پخش زنده
فرمانده انتظامی استان از دستگیری ۹ نفر به اتهام کلاهبرداری با وعده واگذاری خودرو خبر داد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،سردار جلیل موقوفهئی اعلام کرد:نمایندگی غیرمجاز فروش یک شرکت خودرو در استان که اقدام به کلاهبرداری از ۲۰۰ شهروند کرمانی کرده بود ؛ شناسایی شد وماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات اطلاعاتی و بررسی فعالیت یک نمایندگی فروش خودرو متوجه شدند این شرکت در زمان پایان مجوزش، اقدام به جذب مشتری و دریافت حجم زیادی وجه از شهروندان با وعده واگذاری خودرو به آنان کرده است.
فرمانده انتظامی استان کرمان افزود: در این زمینه ۶ مرد و سه زن فعال در این نمایندگی با هماهنگی قضایی دستگیر و مشخص شد حدود ۲۰۰ شهروند گرفتار کلاهبرداریهای این شرکت شدهاند و میلیاردها ریال پول را برای خرید خودرو به این شرکت سپردهاند.
سردار جلیل موقوفهئی ا اعلام کرد: توقیف ۳۰ خودروی مربوط به کلاهبرداریهای این شرکت و مسدودسازی حسابهای بانکی مربوطه از جمله اقدامات پلیس در این پرونده است.
وی افزود: با توجه به اینکه این شرکت به عنوان نماینده یک شرکت خودروساز پس از پایان قراردادش اقدام به دریافت پول از مردم با وعده واگذاری خودرو میکرده، لازم است، نمایندگیها بلافاصله پایان فعالیت شرکتهای طرف قرارداد خود را به مردم اطلاع دهند و شهروندان نیز به این مورد توجه کنند.