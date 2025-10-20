به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، در چهارچوب هفته هشتم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال ساحلی کشور عصر امروز تیم شاهین خشکبیجار در خانه مقابل تیم شهرداری چلیچه قرار گرفت که این دیدار در پایان با شکست پنج بر چهار تیم شاهین خشکبیجار به پایان رسید.

در دیگر دیدار این گروه تیم پدیده گلشن انزلی در البرز به مصاف شیبا البرز رفت که این دیدار با برد پنج بر سه میزبان همراه بود.

شاهین خشکبیجار با ۱۳ امتیاز در رده چهارم و پدیده گلشن بندرانزلی با ۱۴ امتیاز در رده دوم جدول رده بندی لیگ دسته اول فوتبال ساحلی قرار دارند.