نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه مدت‌هاست حکم بازداشتش را به عنوان جنایتکار جنگی صادر کرده است، در سخنانی به نسل کُشی خود مباهات کرد و گفت ارتش رژیم، دیروز، ۱۵۳ تُن بمب را در غزه خالی کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونی در ادامه سخنانش در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) تصریح کرد: ما همچنین قول دادیم که تمام افراد ربوده شده زنده (اسرای اسرائیلی) را بازگردانیم و متعهد به بازگرداندن تمام اجساد از نوار غزه هستیم.

وی افزود: ما ۲۳۹ فرد ربوده شده (اسیران اسرائیلی) را از طریق مجموعه‌ای از توافقات بازگردانده‌ایم و مصمم هستیم که این ماموریت را به پایان برسانیم.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بدون اشاره به حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا و اروپا از تل‌آویو مدعی شد «اسرائیل» پس از جنگ هفتم اکتبر در هفت جبهه جنگیده است.

نتانیاهو در ادامه لفاظی‌های قبلی خود علیه ایران را تکرار کرد و مدعی شد: ما به همه اعضای محور ایران ضربه وارد کرده‌ایم و همچنان در غزه هستیم و اکنون حماس را از همه طرف محاصره کرده‌ایم.

نخست‌وزیر رژیم اشغالگر که در نهایت تَن به مذاکره و توافق با حماس داده و در تحقق اهداف اعلامی‌اش در خصوص نابودی مقاومت فلسطین ناکام مانده است، افزود: قدرت نظامی و اداری حماس کاهش خواهد یافت.

نتانیاهو همچنین در ادعایی، حماس را به نقض توافق آتش‌بس در غزه متهم کرد و گفت در واکنش به حادثه رفح، به ده‌ها هدف در نوار غزه حمله کردیم.