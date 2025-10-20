رئیس پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: از ساعت ۱۸ امروز، مسیر جاده چالوس شامل آزادراه تهران-شمال و مسیر کرج-چالوس به طور کامل بازگشایی شده و تردد تمامی وسایل نقلیه در این مسیر‌ها به روال عادی برگشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا در این خصوص بیان کرد: این مسیر از ساعت ۲۲:۰۰ روز گذشته به دلیل عبور احشام مسدود شده بود که با هماهنگی‌های انجام شده و رفع موانع، جاده بار دیگر برای تردد بازگشایی شد تا هموطنان بتوانند بدون محدودیت به سفر‌های خود ادامه دهند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با تأکید بر رعایت نکات ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی، از هموطنان خواست تا با توجه به شرایط جوی و ترافیکی، با احتیاط رانندگی کنند.