به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج نمایندگان کشورمان در ۴ وزن نخست این مسابقات تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۶۳ کیلوگرم محمدجواد ابوطالبی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب ضیا باباشوف از آذربایجان شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال، به گروه بازنده‌ها رفت. ابوطالبی در این گروه در دور اول به مصاف توکوهیگا از ژاپن می‌رود و در صورت پیروزی در این دیدار در دور بعد با دروژی شونگورتسیکوف از روسیه مبارزه می‌کند و در صورت غلبه بر این حریف به دیدار رده بندی راه خواهد یافت تا مقابل سروت آنگی از ترکیه قرار گیرد.

در وزن ۷۷ کیلوگرم اهورا بویری در دور نخست با نتیجه ۱۴ بر ۴ روکاس سپیوسکاس از لیتوانی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر ۵ یلدوس کاملوف از قزاقستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۲ بر ۱ مغلوب دونیورخون نکیبوف از ازبکستان شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند در گروه بازنده‌ها به کار خود ادامه دهد.

در وزن ۸۷ کیلوگرم غلامرضا فرخی در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر لاچین والیف از آذربایجان را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۹ بر ۱ مرادجان علیمجانوف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. فرخی در این دیدار با نتیجه ۸ بر صفر برابر لئون ریوالتا از ایتالیا پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با برنده کشتی میان شانگریف از روسیه و جاکوبسون از آمریکا مبارزه می‌کند.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم فردین هدایتی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر صبا چیلاشویلی از گرجستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. هدایتی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر نوربولوت توکتوگونوف از قرقیزستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.