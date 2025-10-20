پخش زنده
همایش وفاق ملی و سرمایهگذاری برای تولید در گرگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ معاون وزیر کار و رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی کشور در همایش وفاق ملی و سرمایه گذاری برای تولیدگفت :استان گلستان با برنامه ریزی دقیق و مشارکت بخش خصوصی می تواند به موتور اقتصادی کشور تبدیل شود.
ابراهیم صادقی فر افزود : امنیت سرمایه گذاری نخستین نکته ای است که سرمایه گذاران داخلی و خارجی باید در نظر داشته باشند و موسسه کار و تأمین اجتماعی با توان علمی و مالی خود آماده حمایت از برنامه های توسعه ای استان گلستان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان، در این همایش از طراحی اکسپو ۲۰۲۶ گلستان با محوریت کشورهای آسیای میانه خبر داد و آن را گامی کلیدی در راستای تقویت روابط خارجی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری استان دانست.
عبدالعلی کیانمهر با اشاره به اقدامات زیرساختی و تسهیلگرانه در گلستان، اعلام کرد: برای نخستین بار در سطح ملی، این اکسپو به منظور معرفی ظرفیتهای سرمایهگذاری استان طراحی شده است و ما به دنبال حضور فعال در نمایشگاههای بینالمللی هستیم.
کیانمهر همچنین به طرح های کلان اقتصادی اشاره کرد و از احداث بزرگترین پایانه صادراتی استانهای شمالی در منطقه آزاد اینچهبرون خبر داد که تا بهمنماه به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی تأکید کرد که این پایانه با همکاری اتاق بازرگانی، نقش مهمی در توسعه صادرات منطقه ایفا خواهد کرد.
معاون اقتصادی استاندار گلستان همچنین از تکمیل طرح دامداری سبک ۹۰ هزار رأسی و آغاز مطالعات کوریدور گردشگری غرب به شرق استان بهعنوان دیگر اقداماتکلیدی یاد کرد و گفت: ما در حال رفع موانع سرمایهگذاری هستیم و هیچ دستگاهی حق ندارد به سرمایهگذار پاسخ منفی دهد.