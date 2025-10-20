به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سول کریمی با اشاره به وضعیت پروژه چهار خطه دزفول به شوشتر گفت: این محور در شمال استان خوزستان قرار دارد که به شدت پر تردد است و یکی از محور‌های اصلی حمل مصالح در خوزستان به شمار می‌آید که جایگزین جاده اهواز- اندیمشک نیز هست، به همین خاطر نیازمند توجه ویژه است.

وی با اشاره به پروژه مهم شوشتر-دزفول افزود: ین محور به چهار قطعه تقسیم شده که قطعات یک و ۲ از سال گذشته آغاز شده و حدود پنج کیلومتر از آن به لایه اساس رسیده است که در صورت تخصیص به موقع اعتبار، به زودی آسفالت‌ریزی آغاز خواهد شد.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از انجام مناقصه برای قطعات سه و چهار این پروژه خبر داد و ادامه داد: با تکمیل این مسیر، محور شوشتر-دزفول به صورت چهارخطه خواهد شد.

کریمی پیشرفت فیزیکی کل پروژه شوشتر-دزفول را حدود ۲۰ درصد اعلام کرد و خاطرنشان کرد: در صورت تأمین اعتبار و با توجه توانایی پیمانکار، شاهد پیشرفت سریع این پروژه خواهیم بود.