مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین اعلام کرد: عملیات اجرایی پروژه حیاتی انتقال آب سد طالقان به استان قزوین ظرف کمتر از پانزده روز آینده به صورت رسمی آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، استاندار قزوین با رییس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرد که در این دیدار، پروژه انتقال آب طالقان با همکاری اوقاف، توسعه شهرک گردشگری قائم و دعوت از رییس سازمان برای افتتاح پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل اوقاف در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۲۰ درباره جزئیات این دیدار گفت: پروژه انتقال آب سد طالقان که بیش از سی سال مطرح بود به دلیل کمبود اعتبارات دولتی متوقف ماند، مدل جدید بر اساس تغییر کاربری اراضی موقوفه و سهم دولت در سبد انتقال آب طراحی شده است.

وی افزود: اعتبار مصوب اولیه این پروژه حدود دوازده و نیم همت است که با احتساب تورم و نوسانات قیمت لوله و آهن، ممکن است تا پانزده یا شانزده همت افزایش یابد.

حجت‌الاسلام مجیدی گفت: اداره کل اوقاف سی درصد از سهم پروژه شهرک گردشگری و رقابت قائم را برای تأمین منابع این پروژه اختصاص خواهد داد.

حجت‌الاسلام مجیدی ابراز امیدواری کرد که با همت مسئولین، این پروژه ۱۲۰ کیلومتری در استان طی دو تا سه سال به ثمر نشسته و مشکل آب شرب مردم مرتفع شود.

وی گفت: در کنار پروژه آبرسانی، در این جلسه در خصوص مقدمات اجرایی شهرک قائم و نیز مباحث فنی در حوزه بهداشت و درمان و راه‌اندازی صنایع کوچک نیز تبادل نظر و تصمیمات عاجلی اتخاذ شد.

وی همچنین خبر داد که تفاهم‌نامه‌های مربوط به راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی و بادی استان تا سقف پانصد مگاوات به‌زودی امضا خواهد شد.

مدیرکل اوقاف در تشریح علت مشارکت سازمان اوقاف در این پروژه‌ها توضیح داد که این سازمان به دلیل تصدی موقوفات، می‌تواند در حوزه‌های اقتصادی حضور یابد تا هم به نیاز‌های اجتماعی و فرهنگی کمک کند و هم از درآمد حاصله، نیت واقفین را به درستی اجرا نماید و سودی عادلانه در سبد مردم قرار گیرد.