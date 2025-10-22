محصولات گلخانه‌ای استان زنجان به کشورهای روسیه و حوزه خلیج فارس صادر می‌شود که نشان‌دهنده ظرفیت بالای صادرات و ارزآوری این بخش است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کشاورزی گلخانه‌ای در استان با استفاده از محیط‌های کنترل‌شده و بهره‌وری بالا، به حفظ محصول در برابر عوامل اقلیمی کمک می‌کند و در عین حال عملکرد تولید را در واحد سطح افزایش می‌دهد. با توجه به مصرف بهینه آب، این واحدها نقش کلیدی در اقتصاد کشاورزی استان ایفا می‌کنند.

محصولات گلخانه‌ای استان به کشورهای روسیه و حوزه خلیج فارس صادر می‌شود که نشان‌دهنده ظرفیت بالای صادرات و ارزآوری این بخش است. میزان برداشت سالانه محصولات گلخانه‌ای در استان حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ تن برآورد شده است. عمده کالاهای صادراتی شامل فلفل دلمه‌ای رنگی و گوجه فرنگی گلخانه‌ای است.

استان زنجان دارای ۶۴ واحد گلخانه‌ای فعال است که تمامی آنها توسط فارغ‌التحصیلان رشته کشاورزی اداره می‌شوند.

از جمله پروژه‌های شاخص استان، گلخانه هوشمند و مدرن در زمینی به مساحت شش هکتار است که با سرمایه‌گذاری نزدیک به دو هزار میلیارد تومان احداث شده و برای ۶۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

این گلخانه به وسیله سیستم اتوماسیون، کنترل کامل نور، رطوبت و آب را انجام می‌دهد و از روش‌های نوین آبیاری قطره‌ای بهره می‌برد.

با توجه به موفقیت‌های موجود، برنامه‌ریزی برای توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای جدید در استان در حال پیگیری است و چهار پروژه کشت گلخانه‌ای نیز در دست اقدام قرار دارد.

در سطح کشور، سطح زیر کشت گلخانه‌ای حدود ۲۷ هزار هکتار است که با حمایت‌های لازم می‌توان این رقم را افزایش داد.