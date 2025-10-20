نماینده ولی فقیه در استان لرستان گفت: روحیه جهادی، اخلاص و انگیزه خدمت در نسل جوان، بزرگ‌ترین سرمایه نظام اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، جمعی از دانشجویان جهادگر بسیج دانشجویی استان لرستان با حضور در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان با حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی دیدار و گفت‌وگو کردند.

نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان با بیان اینکه روحیه جهادی، اخلاص و انگیزه خدمت در نسل جوان، بزرگ‌ترین سرمایه نظام اسلامی است، اظهار کرد: آمادگی روحی و روانی نسل جوان برای خدمت به مردم، ثروت حقیقی هر ملت است،اگر کشوری بتواند ده میلیون جوان مؤمن، انقلابی، معنویت‌گرا، اخلاق‌مدار و عدالت‌خواه تربیت کند، آینده خود را تضمین کرده است.

وی با اشاره به جایگاه ارزشمند دانشجویان در پیشرفت کشور افزود:پیشرفت علمی بدون ارتقای فرهنگی و دینی، به رشد انسانی منجر نخواهد شد. همان‌گونه که ایمان بدون علم و عمل صالح نیز کارآمد نیست، باید علم، ایمان و عمل در کنار هم رشد کنند تا جامعه به تعالی برسد.

امام جمعه خرم آباد جهادگران دانشجو را گنجینه‌های ارزشمند نظام دانست و تصریح کرد: این آمادگی و روحیه خدمت‌رسانی در بین شما جوانان، سرمایه‌ای بزرگ است،اگر در جامعه کسانی بخواهند مسیر عدالت را منحرف کنند، همین جوانان عدالت‌خواه با صدای رسا، قلم تیز و روحیه معنوی خود اجازه نخواهند داد قطار انقلاب از ریل ارزش‌ها خارج شود.

حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی با اشاره به طرح «پویش لبخند ایران» که در این نشست معرفی شد، اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم برای هماهنگی هرچه بیشتر فعالیت‌های جهادی، طی دو تا سه هفته آینده جلسه‌ای با حضور مسئولان استانداری، بسیج دانشجویی و دستگاه‌های مرتبط برگزار شود تا هماهنگی‌های لازم پیش از اجرای میدانی صورت گیرد. ما نیز نماینده‌ای برای حضور در آن جلسه معرفی خواهیم کرد.

وی افزود: در فعالیت‌های جهادی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت باید از قبل برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی کامل با دستگاه‌های اجرایی انجام گیرد تا اقدامات به‌صورت هدفمند و مؤثر انجام شود،تجربه نشان داده است که ناهماهنگی میان گروه‌های جهادی و دستگاه‌های اجرایی، گاه باعث توقف یا تضعیف طرح‌ها شده است؛ لذا این هماهنگی باید از ابتدا شکل بگیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان همچنین از ضرورت استفاده از ظرفیت اهالی مناطق محروم سخن گفت و بیان کرد: افرادی که ساکن محلات حاشیه‌نشین هستند، اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت آن مناطق دارند،اگر از میان آن‌ها افرادی انتخاب شوند تا گزارش‌های مستمر ارائه دهند، می‌توان نقاط ضعف و قوت دستگاه‌های اجرایی را شناسایی و با تشکیل یک مثلث هماهنگی میان دفتر نمایندگی ولی‌فقیه، استانداری و فرمانداری، مشکلات را به‌صورت ریشه‌ای برطرف کرد.

حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره «کادرسازی و تربیت مدیران متعهد و انقلابی» تأکید کرد: «رهبر معظم انقلاب فرمودند؛در ایران، کادرسازی از مسیر احزاب محقق نشد، بلکه باید از طریق هیئت‌ها، گروه‌های جهادی، موکب‌های حسینی و مساجد انجام گیرد، مدیران آینده کشور باید مؤمن، انقلابی، عالم، عدالت‌خواه و معنویت‌گرا باشند و این مسیر تربیت باید از دل حرکت‌های جهادی برخیزد.»