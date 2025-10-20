به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در جریان نشست مشترک مدیران موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی و انستیتو پاستور ایران، علی اسحاقی با تشریح وضع کنونی صنعت واکسن کشور افزود: موسسه رازی و انستیتو پاستور از ظرفیت‌هایی فراوان در حوزه تولید واکسن‌های انسانی و دام و طیور برخوردارند و استمرار و گسترش همکاری‌های راهبردی بین دو موسسه می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های بهداشتی کشور و خودکفایی در زمینه تولید واکسن منجر شود.

وی با تاکید بر اهمیت راهبردی تولید مواد اولیه واکسن، تدوین سند ملی و تثبیت قانونی نقش موسسات رازی و پاستور را خواستار شد و گفت: با تعریف دقیق مسئولیت‌ها، مسیر توسعه و تولید واکسن به شکلی منسجم و پایدار پیش خواهد رفت و زمینه‌ای برای افزایش بهره‌وری و تقویت جایگاه ملی تولید واکسن خواهد شد.

رئیس موسسه رازی با اشاره به آمادگی این موسسه برای توسعه واکسن‌های نوین مانند mRNA گفت: موسسه رازی در تلاش است با همکاری نزدیک انستیتو پاستور، مسیر تحقیقات و توسعه را تسریع بخشد.

اسحاقی همچنین با اشاره به افزایش تقاضای بازارهای صادراتی، بر لزوم تسهیل فرآیندهای صادراتی و توسعه مجوزهای بین‌المللی تاکید کرد تا محصولات تولید داخل بتوانند به صورت رسمی و با کیفیت به بازارهای جهانی عرضه شوند.

وی آمادگی کامل موسسه رازی برای همکاری مستمر با انسستیتو پاستور ایران و سایر نهادهای مرتبط را اعلام و ابراز امیدواری کرد با حمایت‌های مستمر، این همکاری‌ها به ارتقاء سلامت جامعه و پیشرفت صنعت واکسن کشور منجر شود.

در ادامه این نشست رئیس انستیتو پاستور نیز، گزارشی از محصولات فعلی این مجموعه ارائه داد و گفت: واکسن‌هایی از جمله هپاتیت B، کرونا کنژوگه (با API وارداتی)، هاری دامی، محلول‌های تزریقی، محیط‌های کشت تخصصی و حیوانات آزمایشگاهی مانند موش و خوکچه هندی در انستیتو پاستور در حال تحقیق و تولید است.

احسان مصطفوی با اشاره به افزایش تقاضا برای صادرات واکسن به کشورهایی مانند ونزوئلا و ترکیه، خواستار تسهیل اخذ مجوزهای GMP بین‌المللی شد تا صادرات رسمی این محصولات انجام گیرد.

وی همچنین ضمن استقبال از همکاری مشترک میان دومجموعه، بر لزوم افزایش مراودات و تعامل میان موسسه رازی و انستیتو پاستور تاکید کرد و گفت: انستیتو پاستور آمادگی دارد تا در حوزه‌های کاری و طرح ‌های تحقیقاتی مشترک، بیش از پیش با موسسه رازی همکاری و تعامل داشته باشد.

بنابر این گزارش، انتقاد از قیمت‌گذاری واکسن‌ها و واردات برخی واکسن‌های مشابه تولید داخل، از دیگر محورهای این نشست بود و پیشنهاد شد به منظور افزایش شفافیت و برقراری عدالت اقتصادی، کارگروه تخصصی مشترکی بین دو موسسه برای محاسبه قیمت تمام ‌شده محصولات و تدوین سازوکار نرم‌افزاری در این خصوص تشکیل شود.

بهره‌مندی از نیروی انسانی متخصص در حوزه تولید واکسن و انعطاف در استفاده از ظرفیت‌های کارشناسان هر دو مجموعه و برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک واکسینولوژی و تبادل دانش و تجربه بین کارشناسان دو مجموعه از دیگر موارد مورد تاکید رئیس موسسه رازی بود و آن را فرصتی مناسب برای ارتقاء سطح علمی و فنی کشور دانست.