فرمانده انتظامی هندیجان از کشف ۳ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ فرج سودانی گفت: در راستای اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در پی اعلام خبری مبنی بر تردد خودروهای وانت حامل سوخت قاچاق در سطح شهرستان بررسی موضوع در دستور کار پلیسهای تخصصی قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پلیس تعداد ۳ دستگاه خودروی وانت را که در حال تردد در راههای مواصلاتی شهرستان بودند را متوقف و در بازرسی از خودروها مقدار ۳ هزار لیتر سوخت گازوئیل قاچاق را کشف کردند.
سرهنگ سودانی در پایان با اشاره به ارزش ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال سوخت قاچاق مکشوفه، از شهروندان خواست: در صورت شناسایی عاملان عرضه کالاهای قاچاق مراتب را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.