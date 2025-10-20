طرح منطقه آزاد مهران در دبیرخانه پژوهشی شورای عالی، مناطق آزاد به تصویب رسید.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام ؛ طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران در یکصد‌و‌چهلمین جلسه شورای پژوهشی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به تصویب رسید. به گزارش؛ طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران در یکصد‌و‌چهلمین جلسه شورای پژوهشی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به تصویب رسید.

«نورالدین رحیمی» مدیر اجرایی منطقه آزاد مهران در این جلسه با اشاره به تصویب مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی این منطقه در سازمان حفاظت محیط زیست و نیز مطالعات پدافند غیرعامل در سازمان پدافند غیرعامل کشور، از تأمین زیرساخت‌های اساسی منطقه خبر داد.

وی با تاکید بر اینکه تأمین آب مورد نیاز منطقه از محل پساب تصفیه‌خانه و همچنین از طریق سامانه گرمسیری پیش‌بینی شده است، افزود: زیرساخت‌های آب، برق، گاز و مخابرات در منطقه آزاد مهران برای جذب و حمایت از سرمایه‌گذاران فراهم شده است.

در ادامه اعضای شورای پژوهشی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پس از بررسی جامع ابعاد فنی، زیست‌محیطی و زیرساختی طرح، طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران را به تصویب رساندند.

گفتنی است، این طرح به‌زودی برای بررسی و تصویب نهایی به کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه خواهد شد.