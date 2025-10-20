به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ دوم مالک حزبائی گفت: در پی رسیدگی به پرونده محکومان متواری توسط ماموران انتظامی، فردی که به اتهام خرید وفروش مواد مخدر محکوم شده و متواری بود، مورد شناسایی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با اقدامات فنی و رصد اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت، متهم را در شهرستان هویزه که خود را با اسامی و هویت‌های مختلف مخفی کرده بود شناسایی و در یک عملیاتی غافلگیرانه آن را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرماندهی انتظامی شهرستان هویزه با بیان اینکه متهم به محض دستگیری ضمن اعتراف به جرم منتسب به مرجع قضایی معرفی شد، بیان کرد: پلیس با قدرت و صلابت همواره ثابت کرده است که به هیچ وجه اجازه نخواهد داد تا مخلان نظم و امنیت آرامش شهروندان رادر جامعه مختل شود و از شهروندان عزیز هم انتظار داریم تا ضمن همکاری مستمر با پلیس، در صورت اطلاع از هرگونه موارد را بلافاصله از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.