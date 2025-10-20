پخش زنده
مدیرامور آبرسانی مرغزار در شرکت آب جنوب شرق از تعمیر خط لوله و مهار نشتی آب درون حوضچه ۸۰۰ میلی متری آبرسانی شهرستان چمران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پیمان جمشیدی گفت: تعمیر شکستگی خط لوله و مهار نشتی آب درون حوضچه خط لوله ۸۰۰ میلیمتری GRP توسط اکیپهای عملیاتی تعمیرات خطوط لوله مرغزار انجام شد.
وی افزود: باتوجه به بررسی بعمل آمده از ۲ نقطه از خط لوله و حوضچه ۸۰۰ میلیمتری، در نزدیکی روستای آلبو حردان دارای شکستگی و نشتی بود که بلافاصله گروههای تعمیرات خطوط لوله وارد عمل شدند و نسبت به تخلیه رسوبات و پاکسازی محیط داخل حوضچه و جوشکاری و تعمیر اساسی آن اقدام کردند.
جمشیدی عنوان کرد: تعمیر خط لوله ۸۰۰ میلیمتری و همچنین نشتی آب درون حوضچه در کمترین زمان ممکن در مدار بهره برداری قرار گرفت.