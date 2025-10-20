تیم فوتبال تراکتور ایران در هفته سوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا امشب (دوشنبه، ۲۸ مهر) از ساعت ۱۹:۳۰ برابر میزبان خود شارجه امارات به میدان رفته که نیمه نخست این بازی با ۴ گل به سود نماینده کشورمان به پایان رسیده است.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال تراکتور ایران در چارچوب هفته سوم لیگ نخبگان آسیا در منطقه غرب قاره از ساعت ۱۹:۳۰ امشب دوشنبه ۲۸ مهر در ورزشگاه شارجه امارات برابر این تیم به میدان رفته است.

تراکتور که به‌عنوان قهرمان فوتبال ایران در لیگ نخبگان حضور دارد، در دو هفته ابتدایی این رقابت‌ها مقابل شباب الاهلی و الوحده دو تساوی به دست آورده و امشب در جدال با سومین تیم اماراتی در آسیا به میدان رفته است.

در مقابل شارجه امارات شرایط بهتری دارد و پس از اینکه در نخستین مسابقه لیگ نخبگان آسیا به برتری چهار بر سه مقابل الغرافه قطر رسید، در دومین دیدار برابر السد به تساوی خارج از خانه رضایت داد و امشب هم برای گرفتن سه امتیاز میزبان تراکتور است.

ورزشگاه: شارجه امارات

داور: کیم جونگ هیوک (کره جنوبی)

ترکیب شارجه امارات:

درویش محمد، شاهین عبدالرحمن، چو یو مین، ولادیمیر پرییوویچ، مارکوس باربوسا ملونی، ماجد حسن، فیتا فیتای، گیلهرمه بیرو، کایو لوکاس، عادل تاعرابت و ری مانای.

سرمربی: میلوش میلویویچ

ترکیب تراکتور ایران:

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، مهدی شیری، تیبور هالیلوویچ، مهدی هاشم نژاد، امیرحسین حسین‌زاده، رجی لوشکیا و تومیسلاو اشترکالی.

سرمربی: دراگان اسکوچیچ

شرح گل‌ها

گل اول تراکتور ایران(رجی لوشکیا دقیقه ۸): امیرحسین حسین‌زاده پس از فرار سریع از سمت چپ زمین، ارسال بیرون پای دیدنی به محوطه جریمه شارجه داشت که پاس مهدی هاشم‌نژاد با ضربه سر را لوشکیا با کنترل توپ عالی و شوت زمینی پای راست به گوشه دروازه شارجه فرستاد تا تراکتور خیلی زود پیش بیفتد.

گل دوم تراکتور ایران (رجی لوشکیا دقیقه ۱۱): حمله خطرناک تراکتور با حرکت سریع دانیال اسماعیلی‌فر از جناح راست زمین شکل گرفت که ارسال زمینی او را امیرحسین حسین‌زاده با پاس پشت پا به لوشکیا رساند تا این مهاجم آلبانیایی با شوت زمینی به سمت چارچوب که اشتباه درویش محمد در دفع توپ را به دنبال داشت، دومین گل را بزند.

گل سوم تراکتور ایران (مهدی هاشم‌نژاد دقیقه ۴۰): نمایش هجومی شاگردان اسکوچیچ با وجود زدن دو گل ادامه پیدا کرد و مهدی هاشم‌نژاد که پاس گل اول را داده بود، پس از یک- دو عالی با امیرحسین حسین‌زاده در موقعیت تک به تک قرار گرفت و با شوت بغل پا درویش محمد را برای سومین بار مغلوب کرد.



گل چهارم تراکتور ایران (دانیال اسماعیلی‌فر دقیقه ۳+۴۵): رجی لوشکیا پس از دبل این بار در نقش سازنده موقعیت جدی تراکتور ظاهر شد و فرار سریع از سمت راست محوطه جریمه شارجه و پاس کات‌بک او را اشترکالی کنترل کرد و اسماعیلی‌فر از مقابل پای او ربود و با شوت زمینی به تور چسباند تا نتیجه چهار بر صفر شود.