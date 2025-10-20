پخش زنده
مدیر عامل شرکت توزیع برق اهواز از جمع آوری تعداد ۷ هزار و ۱۲۸ انشعاب غیرمجاز برق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی افزود: با برنامه ریزیهای انجام شده، به منظور پایداری شبکه، طی نیمه نخست سالجاری، با تلاش گروههای عملیاتی و با همکاری پلیس فراجا و با حکم دستگاه قضایی تعداد ۷ هزار و ۱۲۸ انشعاب غیرمجاز برق در راستای خدمت رسانی مطلوب و مستمر به شهروندان در نقاط مختلف کلانشهر اهواز شناسایی و جمعآوری شد.
وی با بیان اینکه این تعداد انشعاب غیرمجاز در ۶ شهرستانهای اهواز، شهرستانهای باوی، کارون و حمیدیه شناسایی شدهاند، اظهار کرد: تماسهای مکرری از سوی مشترکین برق در برخی مناطق به ویژه حاشیه با سامانه اتفاقات برق ۱۲۱ داشتیم که از بروز نوسان ولتاژ گلایهمند بودند که پس از بررسی میدانی و شناسایی انشعابات غیرمجاز با برنامه ریزی و حضور عوامل پلیس و حکم قضایی نسبت به جمع آوری انشعابات غیرمجاز اقدام میگردید.
مدیر عامل شرکت توزیع برق اهواز بیان کرد: با شروع فصل گرم سال و دماهای بالای ۴۸ و ۵۰ درجه سانتیگراد، برنامههای متعددی برای عبور از پیک بار تابستان در نظر گرفته شده بود تا بتوانیم با همکاری مشترکان برق این کلانشهر تابستانی با حداقل میزان خاموشی ناشی از حوادث اتفاقاتی فصل گرم را پشت سر بگذاریم، این مهم در حالی بود که در سطح کشور شاهد ناترازی و محدودیت توزیع برق بودیم ولی با عملیاتهای فنی انجام شده امسال نسبت به سال ۱۴۰۳ شاهد کاهش ۵۳ درصدی قطع برق ناشی از حوادث اتفاقاتی بودیم.
فراتی گفت: از ابتدای سال طبق برنامه انجام شده در سطح شهرستانهای اهواز، حمیدیه، کارون، باوی و روستاهای تابعه با تلاش معاونت مشترکین و واحد برقهای غیرمجاز با جمع آوری انشعابات غیرمجاز برق، تعداد ۱ هزار و ۲۳۹ اشتراک قانونی جایگزین و واگذار شد.