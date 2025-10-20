برپایی نمایشگاه پاییزه در آبدانان
نمایشگاه پاییزه آبدانان با حضور بیش از ۶۰ غرفه از ۱۶ استان کشور افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «رستمی» مسئول نمایشگاه پاییزه آبدانان گفت: کالاها و اجناس عرضه شده در این نمایشگاه با ۱۵ تا ۲۰ درصد زیر قیمت بازار ارائه میشوند.
این نمایشگاه شامل مواد غذایی، مواد شوینده و بهداشتی، کیف و کفش، پوشاک، کالای خواب، آجیل و خشکبار بوده و برترین غرفهداران کشور در آن حضور دارند.
نمایشگاه پاییزه آبدانان به مدت ۱۰ روز در سالن ۹ دی سپاه واقع در سراب این شهر دایر است.