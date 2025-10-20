خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام ؛ «رستمی» مسئول نمایشگاه پاییزه آبدانان گفت: کالا‌ها و اجناس عرضه شده در این نمایشگاه با ۱۵ تا ۲۰ درصد زیر قیمت بازار ارائه می‌شوند. به گزارش؛ «رستمی» مسئول نمایشگاه پاییزه آبدانان گفت: کالا‌ها و اجناس عرضه شده در این نمایشگاه با ۱۵ تا ۲۰ درصد زیر قیمت بازار ارائه می‌شوند.

این نمایشگاه شامل مواد غذایی، مواد شوینده و بهداشتی، کیف و کفش، پوشاک، کالای خواب، آجیل و خشکبار بوده و برترین غرفه‌داران کشور در آن حضور دارند.

نمایشگاه پاییزه آبدانان به مدت ۱۰ روز در سالن ۹ دی سپاه واقع در سراب این شهر دایر است.