با نصب پمپ جدید ظرفیت تصفیهخانه آب شماره ۲ کیانآباد اهواز افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون بهرهبرداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب اهواز گفت: با هدف افزایش توان پمپاژ و بهبود پایداری فشار در خروجی تصفیهخانه شماره ۲، عملیات نصب و راهاندازی یک دستگاه الکتروپمپ جدید با موفقیت انجام شد..
محمود آریا خاکی افزود: تمامی مراحل آمادهسازی، نصب و راهاندازی این پمپ توسط کارشناسان و نیروهای فنی و اجرایی شرکت آب و فاضلاب اهواز صورت گرفت. اجرای این پروژه گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت خدماترسانی به مشترکان و پایداری شبکه آب شهری اهواز میباشد.