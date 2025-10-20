به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب اهواز گفت: با هدف افزایش توان پمپاژ و بهبود پایداری فشار در خروجی تصفیه‌خانه شماره ۲، عملیات نصب و راه‌اندازی یک دستگاه الکتروپمپ جدید با موفقیت انجام شد..

محمود آریا خاکی افزود: تمامی مراحل آماده‌سازی، نصب و راه‌اندازی این پمپ توسط کارشناسان و نیرو‌های فنی و اجرایی شرکت آب و فاضلاب اهواز صورت گرفت. اجرای این پروژه گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان و پایداری شبکه آب شهری اهواز می‌باشد.