مدیر بازرسی و نظارت بر بازار جهاد کشاورزی استان: متخلفان بازار گوشت و مرغ با تشکیل پرونده و جریمه مواجه خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، زارع در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: مرغ از کالا‌های تنظیم بازار است که بازرسان به رصد قیمت آن پرداخته و همه موظف هستند مرغ را به قیمت مصوب به فروش برسانند.

وی با اشاره به تشکیل پرونده برای فروش به قیمت بالاتر افزود: مرغ درجه دو یزد ۱۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان و درجه یک هم ۱۰ درصد بالاتر و تولید شمال هم ۱۶ درصد گرانتر است.

مدیر بازرسی و نظارت بر بازار جهاد کشاورزی ادامه داد: چند روزی است که بازار مرغ به ثبات رسیده است، اما قبل از آن پرونده‌هایی برای چندین کشتارگاه تشکیل شده است و جریمه برای آنان لحاظ خواهد شد.

وی درباره قیمت گوشت قرمز تصریح کرد: گوشت قرمز هر کیلو ۷۲۰ هزار تومان در اختیار فروشگاه قرار گرفته و باید تا ۸۰۰ هزار تومان به فروش برسد. بالاتر از این قیمت سبب تشکیل پرونده و جریمه متخلفان می‌شود.