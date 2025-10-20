پخش زنده
آقای عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پاسخ به ادعاهای وزیر امور خارجه لهستان او را به گفتگوی مستدل و تبادل اسناد دعوت کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما آقای عراقچی تاکید کرد گریز از پاسخگویی، تکرار ادعاهای بی پایه و اظهارات مداخله جویانه مشکلی را حل نمی کند.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به پناه دادن ایران به آوارگان لهستانی در جریان جنگ جهانی دوم و ایجاد ارتش آزاد این کشور تصریح کرد ملت ایران ریشه در چنین گذشتهی درخشان و تأثیرگذاری دارد و آیندهاش را نیز در مسیر پیشرفت و شکوفایی خود خواهد ساخت. آقاي عراقچی خطاب به همتای لهستانی خود نوشت دوستی دو ملت ایران و لهستان در دوران سختی ها به اثبات رسیده است و وظیفه ما صیانت از این میراث تاریخی و فرهنگی است.