به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش اصفهان گفت:هم‌زمان با آیین افتتاح زمین چمن مصنوعی دبیرستان شاهد علی‌اکبر و کلاس درس تربیت‌بدنی زنده‌یاد مددی در نجف آباد، سی‌ویک طرح ورزشی دیگر در هجده ناحیه و منطقه استان اصفهان نیز به بهره‌برداری می‌رسد و در مجموع بیش از پنجاه‌و‌چهار هزار متر مربع به سرانه فضاهای ورزشی دانش‌آموزی استان افزوده خواهد شد.

علیرضا عابدی افزود: سلامت جسم و روان دانش‌آموزان، پیش‌شرط تحقق یادگیری پایدار است و اگر دانش‌آموز ما از نظر بدنی و روحی سالم نباشد، فرآیند یادگیری نیز اثرگذار نخواهد بود؛ در اسناد بالادستی، از جمله سند تحول بنیادین، سیاست‌های کلان آموزش و پرورش و برنامه هفتم توسعه، تربیت‌بدنی و سلامت جایگاهی ویژه دارد و وزارت آموزش و پرورش در دولت چهاردهم با جدیت در مسیر توسعه فضاهای ورزشی و ترویج سبک زندگی سالم گام برمی‌دارد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اجرای المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای در سطح کشور عنوان کرد: این طرح در چند مرحله دانش‌آموزی، خانوادگی، مناطق عشایری و دانش‌آموزان با نیازهای ویژه برگزار می‌شود و بستری برای شناسایی استعدادهای ورزشی از سطح مدارس فراهم می‌کند.

علیرضا عابدی ادامه داد: احیای مراسم آغازین و ورزش صبحگاهی در مدارس، ارتقای کیفیت درس تربیت‌بدنی، تجهیز مدارس با دو هزار و پانصد بسته ورزشی و توسعه کانون‌های ورزشی دانش‌آموزی از جمله برنامه‌های معاونت تربیت‌بدنی و سلامت در سال تحصیلی جاری است.

وی گفت: سرانه فضاهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای شهرستان نجف‌آباد در حال حاضر دوازده صدم مترمربع است و برنامه‌ریزی شده تا پایان برنامه هفتم توسعه به یک مترمربع افزایش یابد؛ هدفی که تحقق آن تنها با مشارکت مردم و خیران ممکن خواهد بود.