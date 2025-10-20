سرپرست معاونت ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری از پرداخت تسهیلات به زوج‌های جوان استان بدون نیاز به میانگین معدل حساب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، زهرا علی بابایی گفت: این طرح در راستای حمایت مالی از زوج‌های جوان، کمک به آغاز زندگی مشترک و افزایش نرخ ازدواج در استان اجرایی می‌شود.

وی افزود: متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به بانک تجارت شعبه مرکزی شهرکرد و یا معاونت امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان مراجعه کنند.

وی از ارائه تسهیلات مشابه در سایر حوزه‌های اشتغال‌زایی جوانان نیز خبر داد.