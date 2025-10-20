به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان و به نقل از روابط عمومی فرمانداری بهبهان ، در پی انتشار اخبار غیررسمی درباره الحاق تاسیسات نم زدایی رگ سفید ( و پالایشگاه بیدبلند ) به شهرستان هندیجان، فرماندار شهرستان بهبهان با ارسال نامه‌ای رسمی به استانداری خوزستان، این ادعا را کاملاً غیرواقعی و فاقد اعتبار قانونی خواند.

بر اساس مدارک رسمی وزارت نفت، شرکت هلدینگ خلیج فارس و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محل استقرار این تأسیسات در محدوده روستای داربهاره از دهستان درونک، بخش زیدون تعیین و به عنوان بخشی از خاک شهرستان بهبهان به ثبت رسیده است.

فرماندار شهرستان بهبهان در ادامه با درخواست از مردم شریف و فهیم منطقه برای حفظ آرامش و خویشتنداری، تأکید کرد: همشهریان گرامی به اخبار غیررسمی و محافل مجازی بدون منبع موثق توجهی نکنند و بدانند که حقوق قانونی و جغرافیایی آنان از طریق مراجع رسمی و با رعایت کامل ضوابط تقسیمات کشوری همواره پیگیری می‌شود.

در این نامه تصریح شده است: هرگونه تغییر در تقسیمات کشوری نیازمند طی مراحل قانونی و تصویب در مراجع ذی‌صلاح بوده و اظهار نظرهای سلیقه‌ای و خارج از این چارچوب، اعتبار و وجاهت قانونی ندارد.