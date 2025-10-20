پخش زنده
استاندار تهران با اشاره به پتانسیلها و ظرفیتهای بینالمللی در حوزه گردشگری در این استان گفت: براساس تحلیلها و اطلاعات موجود پایتخت به درستی به گردشگران داخلی و خارجی معرفی نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق معتمدیان در نشست با سرمایهگذاران حوزه گردشگری با حضور وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار کرد: با وجود ظرفیتهای فراوان، تهران به درستی به شهروندان و گردشگران داخلی و خارجی معرفی نشده است. این در حالی است که تهران به عنوان پایتخت ایران روزانه ۳.۵ تا چهار میلیون مسافر در این استان تردد دارند.
وی ادامه داد: با وجود سفارتخانههای برخی کشورها و جذب گردشگران داخلی و خارجی تهران به ویژه در بخش هتلها، امکانات فرسوده یا ناکافی است و نیاز به سرمایهگذاری و توسعه زیرساختها احساس میشود. با توجه به بازدید وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در تهران، با برخی ظرفیتهای گردشگری در حال احداث با مشارکت بخش خصوصی آشنا شدند که البته باید گفت که محدودیتهای قانونی و نرخ بالای سود تسهیلات مانع جذب سرمایهگذار در بخش گردشگری شده است.
استاندار تهران گفت: بسیاری از مسائل و مشکلات در حوزه گردشگری تهران ریشهای و قدیمی است و این موضوعات باید حل و فصل شود. تهران روزانه میزبان تعداد زیادی از گردشگران خارجی و مسافران داخلی است و بیش از سه هزار اثر تاریخی و ۱۱۴ اثر ثبت شده جهانی دارد و همچنین اتصال به رشته کوههای البرز و وجود مناطق حفاظتشده ملی، تنوع گیاهی و باغهای متعدد، جاذبههای طبیعی بینظیری را فراهم کرده است.
به گفته وی، وجود شاهراههای اصلی و خطوط ریلی که به تهران ختم میشوند، ظرفیت خوبی در حمل و نقل ایجاد کرده است و پتانسیل قابل توجهی در گردشگری کشاورزی با توجه به مناطق مستعد اطراف تهران وجود دارد. تهران به عنوان بزرگترین حوزه دفاع مقدس کشور، ظرفیت بالایی در این زمینه دارد و همچنین حوزه صنایع دستی این استان نیز میتواند به اقتصاد منطقه کمک کند.
معتمدیان با اشاره به برنامهریزی برای معرفی تهران گفت: نیاز به برنامهریزی مشترک بین وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی گردشگری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری برای معرفی بهتر تهران است که در این مسیر ارائه بستههای حمایتی و مشوق برای سرمایهگذاری در بخش گردشگری، رستورانها و زیرساختها نیز ضروری است.
استاندار تهران گفت: کمک به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای فعالان حوزه گردشگری و اولویت دادن به تکمیل پروژههای نیمهتمام گردشگری برای بهرهبرداری هرچه سریعتر و حذف واسطهها و ایجاد چارچوب قانونی برای فعالیت موسسات قانونی در این حوزه ضروری است.
وی گفت: بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود در این زمینهها برای ایجاد منافع اقتصادی و نیاز به اتحاد، اراده و پشتیبانی برای تحقق اهداف توسعه گردشگری لازم است.