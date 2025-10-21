پخش زنده
استان اصفهان در بیستوپنجمین جشنواره پرسش مهر ریاستجمهوری رتبه دوم کشوری را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون پرورشی و فرهنگی ادارهکل آموزشوپرورش استان اصفهان، تلاش مربیان، مدیران و دانشآموزان خلاق و متعهد را در دستیابی به اشن موفقیت مؤثر دانست و گفت: تجلیل از مقامآوران فرهنگی و دانشآموزان برگزیده در اولویت برنامههای حوزه پرورشی و فرهنگی استان قرار دارد.
حسین دهقانی با بیان اینکه پرسش مهر از اهمیت ویژهای برخوردار است، افزود: این جشنواره از آن جهت که فراخوانی از سوی مقام ریاستجمهوری برای پاسخ به یک پرسش محوری از جانب فرهنگیان و دانشآموزان کشور است، جایگاهی خاص در فعالیتهای فرهنگی و تربیتی دارد و شایسته است بیش از پیش در مسیر تبیین و گسترش آن تلاش شود.
وی ، «پرسش مهر» را از بسترهای مؤثر و زمینهساز در پرورش روحیهی پرسشگری، نقد سازنده و تقویت نگاه پژوهشی در میان فرهنگیان و دانشآموزان بیان کردو گفت: این رویداد فرصتی ارزشمند است که به تعمیق تفکر و گسترش گفتوگوی آگاهانه در جامعهی تعلیم و تربیت کمک میکند.
معاون پرورشی و فرهنگی ادارهکل آموزشوپرورش استان اصفهان با اشاره به موضوع «پرهیز از اسراف» در دوره جدید فراخوان پرسش مهر که از سوی ریاست جمهوری مطرح شده است، تاکید کرد: فرهنگیان و دانشآموزان با حضور فعال خود در این عرصه، بار دیگر افتخارآفرین خواهند بود و انتظار میرود فرهنگیان با تشویق و ترغیب دانشآموزان، زمینه مشارکت گستردهتر آنان را فراهم کنند.