نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در هفت شهرستان استان راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان گفت: پیرو ضرورت ایجاد نمایندگی در شهرستانهای فاقد ساختار اداری مرتبط با ماموریتهای وزارتخانه و همچنین با پیگیریهای مدیرکل و کارشناسان اداره کل، مجوز ایجاد نمایندگی در شهرستانهای کارون، باوی، حمیدیه، آغاجاری، کرخه، دزپارت و صیدون صادر شد.
محسن محودی افزود: پیگیریهای لازم در خصوص ارتقای ساختار اداری برخی از نمایندگیهای شهرستانها به اداره نیز در دستور کار این اداره کل قرار دارد.