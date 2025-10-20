به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان گفت: پیرو ضرورت ایجاد نمایندگی در شهرستان‌های فاقد ساختار اداری مرتبط با ماموریت‌های وزارتخانه و همچنین با پیگیری‌های مدیرکل و کارشناسان اداره کل، مجوز ایجاد نمایندگی در شهرستان‌های کارون، باوی، حمیدیه، آغاجاری، کرخه، دزپارت و صیدون صادر شد.

محسن محودی افزود: پیگیری‌های لازم در خصوص ارتقای ساختار اداری برخی از نمایندگی‌های شهرستان‌ها به اداره نیز در دستور کار این اداره کل قرار دارد.