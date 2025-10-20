در ۶ ماه امسال ۱۲۸ میلیون دلار خدمات فنی و مهندسی به عراق صادر شده است.

صدور ۱۲۸ میلیون دلار خدمات فنی و مهندسی به عراق

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: سالانه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق صادر می شود.

به گفته یحیی آل اسحاق، عراق حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع خود و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی را در این پروژه‌ها به کار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه ۷۰ درصد خدمات در عراق وارداتی است گفت: دانش فنی و خدمات مهندسی زمینه های بالایی است که امیدواریم از این ظرفیت ها استفاده شود.

وی ادامه داد: در صورتی که از ظرفیت های عراق در حوزه فنی و مهندسی استفاده نشود سایر رقبا وارد این بازار خواهند شد.