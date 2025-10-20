پخش زنده
امروز: -
مدیر حج و زیارت استان قم گفت: بیش از ۲ هزار قمی به موسم حج تمتع سال آینده اعزام میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، ابوالفضل نوفرستی با اشاره به آغاز روند پیشثبتنام متقاضیان تشرف به حج تمتع در قم به صورت همزمان با سراسر کشور گفت: دارندگان فیشهای حج تمتع میتوانند با مراجعه به دفاتر مجاز زیارتی در سطح استان یا از طریق سامانه اینترنتی my.haj.ir نسبت به بهروزرسانی اطلاعات شخصی و تکمیل فرآیند ثبتنام اقدام کنند.
مدیر حج و زیارت استان قم با بیان اینکه تکمیل زودهنگام ثبتنام نقش تعیینکنندهای در انتخاب کاروان خواهد داشت، از متقاضیان خواست در اسرع وقت برای نهاییکردن ثبتنام خود اقدام کنند تا از اولویت کاروانهای مناسب بهرهمند شوند.
نوفرستی با اشاره به پیشبینی اعزام بیش از ۲ هزار نفر از استان قم به سرزمین وحی در حج تمتع سال آینده، افزود: ظرفیتگذاری کاروانها متناسب با میزان تقاضا و زمان نهاییسازی ثبتنامها صورت خواهد گرفت.
مدیر حج و زیارت استان قم همچنین از آغاز ثبتنام متقاضیان حج عمره از ۲ ماه گذشته خبر داد و تصریح کرد: صاحبان فیش عمره نیز میتوانند مانند متقاضیان حج تمتع، از طریق مراجعه حضوری به دفاتر زیارتی یا استفاده از سامانههای مرتبط نسبت به تکمیل فرآیند نامنویسی اقدام کنند.