تیم والیبال ساحلی زیر ۱۶ سال ایران در دومین دیدار خود در مرحله مقدماتی بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین موفق به شکست عربستان سعودی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان از ۳۰ مهر تا نهم آبان سال جاری به میزبانی کشور بحرین برگزار میشود و مسابقات والیبال ساحلی از امروز (دوشنبه ۲۸ مهر) یعنی دو روز زودتر از مراسم افتتاحیه رسمی آغاز شد و تا ۴ آبان پیگیری میشود.
در مسابقات والیبال ساحلی پسران این بازیها ۱۲ تیم حضور دارند که تیم ایران با تیمهای چین، قزاقستان، عربستان سعودی، مالزی و مغولستان در گروه نخست همگروه است.
ماهان جهانی فر و ابوالفضل مرزبان ملیپوشان والیبال ساحلی ایران که ظهر امروز در نخستین دیدار خود موفق به شکست مالزی شدند، از ساعت ۱۹:۳۰ در دومین مسابقه خود به مصاف عربستان سعودی رفتند و دو بر صفر این تیم را شکست دادند.
بازیکنان جوان والیبال ساحلی ایران با امتیازهای ۲۱ بر ۱۲ و ۲۱ بر ۱۱ به پیروزی رسیدند تا دومین برد متوالی را برای خود ثبت کنند.
تیم والیبال ساحلی زیر ۱۶ سال ایران از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه فردا (سهشنبه ۲۹ مهر) در سومین مسابقه خود به مصاف چین میرود.