گواهی‌های سپرده کالایی شش محصول جدید با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل بورس کالای ایران و مدیران ارشد شرکت‌های صنعتی و معدنی کشور در بورس کالای ایران رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم که با هدف توسعه بازار مالی بورس کالا و تنوع‌بخشی به ابزار‌های سرمایه‌گذاری برگزار شد، معاملات گواهی سپرده کالایی مس کاتد، قیر، گندله سنگ‌آهن، میلگرد، شمش روی و خودروی وانت کرمان‌خودرو T۹ به‌طور رسمی آغاز شد.

بر اساس آمار معاملات تا ساعت ۱۴:۲۰ امروز، مجموعاً ۷۹۲ هزار گواهی سپرده معادل چند صد میلیارد تومان از این دارایی‌ها در بورس کالا معامله شده است که نشان از استقبال گسترده سرمایه‌گذاران از ابزار‌های جدید مالی دارد.

گواهی‌های سپرده کالایی جدید در ادامه سیاست‌های توسعه‌ای بورس کالای ایران برای توسعه تأمین مالی، تسهیل سرمایه‌گذاری و افزایش شفافیت معاملات کالایی طراحی و عرضه شده‌اند